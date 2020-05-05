Токаев поручил правительству оказать матпомощь жителям затопленных поселков Туркестанской области

«Правительству поручено оказать всемерную материальную помощь жителям посёлков, затопленных в результате прорыва дамбы на водохранилище в Узбекистане. Никто из жителей Туркестанской области не останется без внимания», - написал Токаев в Twitter.

В результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая затопленными оказались 5 населенных пунктов Мактааральского района, 14 находились в зоне риска, всего было эвакуировано 31,6 тыс. человек. Сегодня замакима региона Сакен Калкаманов сообщил, что всем пострадавшим от наводнения жителям района будет выплачена компенсация ее размер определит правкомиссия. Кроме этого, по его словам, все 1030 домов, которые оказались в зоне затопления, будут восстановлены либо отстроены заново. Также будут восстановлены 4 школы, 4 фельдшерских амбулаторных пункта, дом культуры и 5 детских адов и 11 коммерческих объектов, жителям возместят погибший скот. Помимо этого, гуманитарная помощь будет оказываться в прежнем объеме до конца лета.

Сейчас по-прежнему затопленными в районе остаются пять населенных пунктов: Женис, Жана Турмыс, Оргебас, Достык и Фирдоуси. По информации замакима области, в них проживало 6 128 человек. При этом Калкаманов сообщил, что есть уровень воды вода в затопленных населенных пунктах падает.

«После того, как вода уйдет из населенных пунктов, мы будем обходить каждый дом, чтобы рассчитать, какой был ущерб. После чего вместе с комиссией будем рассматривать, как восстанавливать эти дома, как восстанавливать ущерб», - обещал сегодня на заседании правительства глава региона Умирзак Шукеев.

Также сообщалось, что в семи населенных пунктах угроза подтопления снята, жители возвращаются в свои дома. По данным КЧС, вернулись домой 21 990 жителей.