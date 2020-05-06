Больше половины случаев коронавирусной инфекции в Казахстане выявлены в ходе скринингового тестирования

57% из всех зарегистрированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены при помощи скринингового тестирования населения, сообщил в среду на брифинге на площадке службы центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Тимур Султангазиев.

Как напомнил Султангазиев, в стране, по последним данным, зарегистрировано 4 298 случаев заражения инфекцией, половина случаев приходится на Алматы и столицу.

«Из них 57% было выявлено в ходе активного проведения скрининговых исследований определенных групп населения. 36% было выявлено случаев с обращением за медицинской помощью, из них каждый четвертый, (то есть – V) каждый третий… каждые трое – это контактные с имеющими признаки ОРВИ. Завозных случаев, то есть из других стран, - 7,2%. Как видите, выявляемость коронавирусной инфекции в основном за счет профилактических скринингов. Все выявленные случаи - бессимптомные», - сказал он.

По словам председателя комитета, за последние две недели наблюдается стабилизация прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией не более чем 7%, а за последние три дня прирост составляет не более 4%.

Сейчас, по данным Султангазиева, на стационарном лечении находятся 2 897 пациентов, из них у 85% пациентов состояние удовлетворительное, у 14% пациентов состояние средней степени тяжести, состояние тяжелое у 25 пациентов и у 6 – крайне тяжелое. На искусственной вентиляции легких находятся 7 пациентов.

«Всего за период эпидемии умерло 30 больных. Установлено 59 204 контактных лиц, 98% из них определены и изолированы», - отметил он.