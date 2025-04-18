​Акимат Алматы отказал крановщикам в митинге за улучшение условий труда

Акимат Алматы отказал в митинге за улучшение условий труда крановщиков, который они планировали провести 20 апреля в парке за кинотеатром «Сары Арка». Администрация города объяснила это запланированными культурно-массовыми мероприятиями, говорится в ответе акимата на уведомление о митинге.

Группа крановщиков из Алматы подала заявку на митинг после известий о несчастном случае с 53-летней крановщицей Арман Акильжановой из Астаны. В ноябре 2024 года она получила компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника в результате падения в котлован на строительной площадке МЖК «Куат».

Как установило расследование комиссии, которую по указанию Государственной инспекции труда создали представители работодателя (ТОО «СФ Лидер») и работники, несчастный случай произошел из-за того, что работодатель не оградил территорию вдоль котлована и траншеи, а также не посыпал проход через них песком несмотря на начавшийся снег.

«Комиссия пришла к выводу, что работодатель не принял неотложные меры по предотвращению несчастных ситуаций. Вина работодателя — 100%, вина работника — 0%», — говорится в акте, составленном комиссией.

По словам адвоката крановщицы Андрея Ушакова, рабочие увидели видеообращение Акильжановой и решили подать уведомление на митинг.

«Крановщики в Казахстане тесно друг с другом общаются. Когда они увидели видеообращение Акильжановой, то стали распространять эту информацию и подали уведомление на митинг. Они поняли, что в такой ситуации может оказаться каждый из них», — рассказал Ушаков «Власти».

Целью митинга организаторы называли озвучить требования по ужесточению техники безопасности труда; повышению заработной платы; обязательным пенсионным отчислениям в полном объеме; обязательной оплате медицинской страховки работодателем; введению 13-й заработной платы.

На уведомление о митинге в акимате Алматы ответили отказом. «В этот день коммунальные службы города планируют ремонтно-монтажные работы в сквере им. Амангельды Иманова, а также в сквере за кинотеатром “Сары Арка” и парке имени Махатмы Ганди запланированы культурно-массовые мероприятия», — говорится в ответе.

Ушаков также рассказал, что уголовное дело по факту несчастного случая Акильжановой (по части 1 статьи 277 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности ведения строительных работ) еще не завершено. А работодатель до сих пор не выплачивает ей положенную зарплату и компенсации.

Судмедэкспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, установила среднюю степень тяжести вреда здоровью Акильжановой, что, по словам адвоката, является довольно тяжелым случаем.

«Сначала ей предлагали заключить медиативное соглашение, но не договорились по условиям. А потом Акильжанова начала проходить реабилитацию, стоимость которой оказалась свыше 8 млн тенге. Это стало еще причиной отказаться от предлагаемой компенсации в 14 млн тенге. Тем более, что есть риск полной утраты Акильжановой трудоспособности», — пояснил Ушаков.

Учитывая причиненный здоровью крановщицы ущерб, адвокат добивается от работодателя выполнения трёх требований. До восстановления трудоспособности (или до конца жизни, если она не будет восстановлена), Акильжановой, как квалифицированной крановщице, должна выплачиваться средняя заработная плата в 600 тыс. тенге. Кроме того, работодатель должен покрыть расходы на ее реабилитацию и компенсировать моральный вред.

Как рассказал Ушаков, после выдвижения этих требований он стал получать звонки от следователя и инспектора труда:

«Мне, как адвокату, звонил следователь и инспектор труда. Оба они, на мой взгляд, склоняли нас к тому, чтобы Акильжанова подписала медиативное соглашение с работодателем. Следователь заявил, что 15 млн тенге в качестве компенсации, которые требует Акильжанова, — это много. А адвокат ТОО «СФ Лидер» сообщила мне, что нам могут дать только 14 млн».

Сейчас адвокат ждет вынесения приговора по уголовному делу. После этого он намерен подать гражданский иск, чтобы добиться от работодателя выплаты зарплат и компенсаций.