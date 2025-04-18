Проблема дефицита воды в Мангистауской области не решена – Токаев

Дефицит воды в Мангистауской области остается одной из главных проблем. Кроме того, в регионе сохраняется высокий износ водопроводных и канализационных систем, заявил в пятницу в ходе совещания в регионе президент Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, обеспечение населения Мангистау питьевой водой остается проблемой из-за высокой миграции и мощностей МАЭК по опреснению воды не хватает. В итоге, в трех городах и 59 сельских населенных пунктах, несмотря на наличие централизованного водоснабжения, вода подается по графику, а суточный дефицит составляет 23 тыс. кубометров. Вместе с тем, ведется строительство шести опреснительных заводов и установок, которые президент поручил завершить в мае.

«В результате проведенной в 2023 году реконструкции пропускная способность магистрального водовода Астрахань – Мангышлак увеличилась со 110 до 170 тысяч кубометров в сутки. Однако он не может в полной мере удовлетворить потребности западного региона. К тому же, подаваемая по нему вода требует глубокой очистки, что повышает себестоимость питьевой воды. Правительству необходимо совместно с фондом «Самрук-Казына» принять решение по снижению дефицита питьевой воды в регионе, - также добавил он.

Вместе с тем Токаев обратил внимание на высокий износ водопроводных сетей в регионе – 77%, в результате чего потери воды достигают 16%.

«В целом, плохое состояние водоснабжения и канализационной сети – серьезная проблема всего региона», - констатировал он.

По данным президента, износ водопроводных труб в Актау составляет 77%, в Жанаозене – 59%. Износ канализационной сети в Актау достиг 76%, в Жанаозене – 72%.

«Требуются конкретные решения. Что касается инициативы фермеров, живущих в отдаленных районах, по бурению водных скважин, то это неплохая идея. По расчетам, на эти работы потребуется 100 миллионов тенге, что позволит по меньшей мере 50 фермерам получить доступ к воде. Считаю, что эту инициативу нужно поддержать. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев должен совместно с акимом проработать этот вопрос», - поручил глава государства.

Также для обеспечения питьевой водой региона он поручил проработать и оценить экономическую целесообразность проекта по использованию месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области.