Акимат Алматы рассмотрит вопрос сноса остановок советского периода

Управление городской мобильности города Алматы сообщило, что при замене в городе остановочных комплексов вопрос сноса либо замены павильонов советского периода будет рассматриваться «индивидуально к каждой остановке», в зависимости от ее состояния и значимости.

Как указывается в ответе ведомства на запрос «Власти», всего таких остановок в городе «32-35 с учетом присоединенных территорий».

Также в управлении городской мобильности сообщили, что вместе с управлением городского планирования и урбанистики разрабатываются эскизы и рабочие проекты остановочных павильонов, на которые в городе заменят нынешние остановки.

«В том числе и электронных информационных табло, которые в дальнейшем планируется устанавливать на остановочных пунктах общественного транспорта г.Алматы», - добавили в управлении.

Сколько на это потребуется денег в целом, будет известно только после получения положительного заключения экспертизы. Устанавливать остановочные павильоны планируется как за бюджетные средства, так и с привлечением инвесторов.

По данным акимата, на сегодняшний день в городе 2 261 остановка общественного транспорта, из них с павильонами – 1 900, в том числе 1 105 установлены за счет бюджета, 795 – за счет средств инвесторов. На 500 остановках установлены павильоны компании АО «РТС-Деко».

«Также в городе имеется 361 остановочный пункт без павильонов. На 231 установка павильонов невозможна из-за стесненных условий местности (узкая проезжая часть, горная местность). На таких остановках по просьбе местных жителей и с согласования УАП ДП устанавливаются дорожные знаки 5.12 "Остановка общественного транспорта "По требованию". Еще на 130 остановках вопрос установки павильонов прорабатывается», - добавили в управлении.

В ведомстве не ответили на вопросы, кто будет устанавливать новые остановочные комплексы – это будут новые тендеры или будут перезаключены договоры с прежними компаниями, а также какие требования будут предъявляться к новым инвесторам при установке остановочных комплексов и как акимат намерен их мотивировать устанавливать остановочные комплексы не в центральной части города.

3 апреля аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района сообщил, что в течение следующих двух лет в городе заменять все остановочные комплексы. По его словам, они будут «с соответствующими информационными табло, обеспечивающими информацию об автобусных маршрутах, о движении автобусов». При этом все существующие остановочные комплексы будут продифференцированы, и где-то их сделают побольше, «где нагрузка большая», а где-то – наоборот, если там, «условно один маршрут ходит и не больше 20 человек собирается обычно».

Досаев также надеется, что инвесторы будут «размещать рекламу не только в части города, но и в других местах». Или же акимат сам будет размещать социальную рекламу, продвигать национальные праздники и городские акции.

«Мы надеемся, в сентябре-октябре, если мы получим ПСД, работы начнем, и 2026-2027 год (будет замена остановочных комплексов – В.)», - говорил Досаев, отметив, что деньги на это предусмотрены.