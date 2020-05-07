Токаев подписал закон о ветеранах и сопутствующие поправки

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О ветеранах», «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», а также закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», сообщает Акорда.

Данный пакет разработаны в целях урегулирования вопросов в сфере защиты прав и социальных интересов ветеранов и лиц, выполнявших воинский и гражданский долг перед Родиной. Законами определяются пять социально защищаемых категорий ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий на территории других государств; ветераны, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны; ветераны труда; другие категории лиц, на которых распространяется действие закона. Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, а также на территории других государств, переходят в категорию ветеранов боевых действий, при этом все действующие льготы и пособия сохраняются. Кроме того, усиливаются меры по социальной поддержке воинов-интернационалистов, чернобыльцев, а также героев социалистического труда.

В категорию ветеранов боевых действий на территории других государств, кроме воинов-афганцев, включены лица, принимавшие участие в усилении охраны внешней границы СНГ на Таджикско-Афганском участке в период с 1992 по 2001 годы, в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году, межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, а также национальный контингент, участвовавший в миротворческой операции в Ираке.

Более подробно о выплатах, которые назначит государство этой категории граждан, Vласть писала ранее.

Новые категории ветеранов войны одобрил мажилис в первом чтении