Владельцев объектов с массовым пребыванием людей обяжут получать заключения на соответствие пожарной безопасности

Владельцев объектов с массовым пребыванием людей, а также зданий высотой более 28 метров перед вводом объектов в эксплуатацию обяжут получать заключение на соответствие требованиям пожарной безопасности. А профессионально-спасательные службы будут обязаны иметь на праве собственности специальную технику и проходить аттестацию.

Такие нормы прописаны в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом», который в четверг в двух чтениях одобрил сенат.

«Внедряется норма по выдаче заключения на соответствие объектов с массовым пребыванием людей, зданий и жилых многоквартирных домов высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности перед приемкой их в эксплуатацию, что позволит исключить нарушения на данной категории и снизит риски потенциальных угроз для граждан», - сказал депутат Сергей Ершов.

Для повышения уровня промышленной безопасности министерство пр ЧС получает функцию по согласованию сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, также устанавливается обязанность владельцев по его своевременному исполнению.

Вместе с тем усилены отдельные требования к профессиональным аварийно-спасательным службам. Теперь они будут обязаны иметь на праве собственности специальную технику, аппаратуру и оборудование. При этом, вводится отдельный порядок аттестации таких служб в области промышленной безопасности.

Кроме того, в законе предусмотрены нормы, предусматривающие жилищные выплаты, подъемные пособия и возмещение затрат на перевозку имущества сотрудникам органов гражданской защиты и их семьям. А также денежное содержание в трехкратном размере при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации ЧС в период действия военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции.

«Установлены преференции для добровольных пожарных, не состоящих в трудовых отношениях. К примеру, осуществление отдельных выплат соразмерной минимальной заработной платы, в случае гибели, становления инвалидности, тяжелого увечья, травмы, ранения, контузии, заболевания со стойкой утратой трудоспособности. В будущем эти меры обеспечат защиту прав и социальных гарантий добровольным пожарным», - отметил депутат.

Блоком поправок в области электроэнергетики и управления государственным имуществом предусмотрена индексация по индивидуальным тарифам на услуги по поддержанию готовности электрической мощности, в том числе при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок. По словам Ершова, их внедрение позволит снизить валютные и финансовые риски, а также создаст благоприятные условия для инвестиций.

Также для исключения фактов реализации объектов квазигоссектора ниже оценочной стоимости и продажи аффилированным лицам, внесены поправки, исключающие неконкурентные способы продаж и не позволяющие реализацию ниже рыночной стоимости - это адресная продажа, доверительное управление с правом выкупа, закрытый тендер.