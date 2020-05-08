Токаев вновь поговорил с Мирзиёевым

Президенты Казахстана и Узбекистана созвонились во второй раз за неделю после наводнения, вызванного прорывом дамбы на территории Сырдарьинской области Узбекистана.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев «предметно обсудили ход реализации правительствами двух стран поручений по ликвидации последствий подтоплений в приграничных районах Казахстана и Узбекистана», сообщила Акорда.

Мирзиёев «с благодарностью отметил приверженность наших народов духу дружбы и добрососедства и готовность вместе преодолевать любые трудности» и заявил «о намерении узбекской стороны и далее оказывать всестороннее содействие, в том числе обмениваться информацией и в открытом ключе работать над восстановлением дамбы с учетом интересов Казахстана и принципов международного права», говорится в сообщении.

Токаев «выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поддержку и посильную помощь Узбекистана в сложившейся неординарной ситуации».

«Мы расположены в одном речном бассейне и только на основе доверия и прозрачности можем обеспечить справедливое и рациональное использование водных ресурсов, а также предупредить угрозы и вызовы трансграничного характера», – цитирует президента Казахстана его пресс-служба.

Президенты договорились усовершенствовать механизмы «совместного управления и использования ресурсов трансграничных рек». В этой связи правительствам поручено проработать вопрос о создании постоянно действующей специальной группы высокого уровня, отметила Акорда.

В результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая затопленными оказались 5 населенных пунктов Мактааральского района, 14 находились в зоне риска, всего было эвакуировано 31,6 тыс. человек. Часть из них уже вернулись домой.

Из резерва правительства средства направлены на восстановление тысячи домов, которые были разрушены в результате наводнения, а также выплату компенсаций. Каждый житель пострадавших населенных пунктов получит по 100 тысяч тенге.