Еще у 20 казахстанцев выявлен коронавирус

В Казахстане днем в воскресенье зарегистрировано еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

7 новых случаев выявлено в Алматы, а общее число заболевших в городе достигло 1 578. По 4 новых случая коронавируса зарегистрировано в столице и Шымкенте, всего в городах заболели 1 053 человека и 233 человека соответственно. В Атырауской области COVID-19 подтвержден еще у 2 человек, в Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях выявлено по одному новому случаю заражения.

В целом с начала эпидемии в Казахстане подтверждено 5 056 случаев заражения коронавирусом.

Между тем количество выздоровевших пациентов выросло до 1 828 - сегодня из больниц выписали 62 человека. Лидирует по числу выздоровевших Алматы – здесь врачи вылечили 391 человека. В столице выздоровели 382 человека, в Шымкенте – 121.