Токаев озвучит на заседании госкомиссии дальнейшие действия после снятия режима ЧП

Оно состоится 11 мая
В понедельник, 11 мая, на заседании государственной комиссии будут определены дальнейшие действия после снятия режима чрезвычайного положения в Казахстане, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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