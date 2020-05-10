Оно состоится 11 мая
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Токаев озвучит на заседании госкомиссии дальнейшие действия после снятия режима ЧП
фото Данияра Мусирова

В понедельник, 11 мая, на заседании государственной комиссии будут определены дальнейшие действия после снятия режима чрезвычайного положения в Казахстане, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Завтра, 11 мая, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проведет заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Глава государства планирует выступить на заседании с заявлением, в котором даст оценку текущей ситуации с коронавирусом и определит стратегию дальнейших действиях правительства и других государственных органов после снятия режима чрезвычайного положения», - написал он на Facebook.

Напомним, что режим ЧП в стране был продлен до 00:00 часов 11 мая.

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