Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,1 млн

В США инфицированы более 1,3 млн человек, скончались более 79,5 тыс., выздоровели свыше 216,1 тыс. пациентов.

В Испании общее число заболевших достигло 224,35 тыс., из них умерли более 26,6 тыс. человек, выздоровели более 136,1 тыс. В понедельник в стране вступает в силу новый этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, который затронет половину населения Испании. Жителям будет разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции, но нельзя собираться группами более 10 человек. Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы, при этом одновременно может быть занято не более 50% от обычного числа столиков, которые придется дезинфицировать после каждого клиента, а торговые точки до 400 кв. м будут открыты с ограничениями на одновременное посещение. Также частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви, вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов. Вместе с тем пока к новым послаблениям оказались не готовы Мадрид и Барселона – при благоприятном развитии ситуации они могут перейти к этой фазе с 18 мая.

В Великобритании общее число заразившихся превышает 220,4 тыс., число жертв коронавируса – более 31,9 тыс., тогда как выздоровели в стране всего чуть больше тысячи человек. Но тем не менее и в королевстве с 13 мая начнут ослаблять карантин.

В Италии число случаев коронавируса превысило 219 тыс., скончались более 30,5 тыс. человек, выздоровели порядка 105,2 тыс. В России заразились COVID-19 порядка 209,7 тыс. человек, скончались более 1,9 тыс., выздоровели 34,3 тыс.

Во Франции в понедельник начинается процесс постепенного вывода из карантина, на котором страна находилась 56 дней. В частности, во всех городах отменяется обязательное использование бумажного формуляра или электронного пропуска с QR-кодом, с которыми разрешалось покидать дома на непродолжительное время. Теперь для поездки на работу в Париже нужно иметь объяснительную записку либо справку с печатью от работодателя. На линии выйдут около 60% региональных поездов и 25% высокоскоростных экспрессов TGV, связывающих главные города страны, будет задействовано 75% подвижного состава столичного наземного и подземного общественного транспорта, при этом будут закрыты 60 из 302 станций парижского метрополитена. Пассажиры общественного транспорта должны носить маски, их транспортные компании будут раздавать бесплатно. Также в стране открываются все магазины, кроме крупных торговых центров (площадью 40 тыс. кв. м и более), рынки, а также откроются школы для учителей, чтобы они подготовили классы к возвращению учеников. В стране к этому моменту заразились более 177 тыс. человек, умерли порядка 26,4 тыс., выздоровели свыше 56,3 тыс.

В Германии после ослабления карантина отмечается рост новых случаев. Институт им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней в своем ежедневном бюллетене сообщает, что базовый репродуктивный показатель R (то есть среднее число людей, которых заражает один заболевший) поднялся выше 1,1 и теперь в Германии зарегистрировано 667 новых случаев заражения. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас составляет более 171,8 тыс. человек, умерли свыше 7,5 тыс. пациентов. «Следует ожидать, что число R превысит единицу и мы вернемся к инфицированию в геометрической прогрессии. Ослабление мер было весьма плохо подготовлено», - считает профессор-вирусолог Карл Лаутербах, являющийся депутатом бундестага от социал-демократической партии.

В Бразилии общее число заразившихся достигло почти 162,7 тыс., скончались более 11 тыс. человек, выздоровели свыше 64,5 тыс. В Турции более 138,6 тыс. случаев заражения, более 3,7 тыс. летальных случаев и порядка 92,7 тыс. выздоровевших от коронавируса. В Иране – 107,6 тыс. случаев заражения, скончались более 6,6 тыс. человек, выздоровели свыше 86,1 тыс.

В других странах Европы также продолжают ослаблять карантин. В частности, второй из трех этапов смягчения мер самоизоляции, введенных в середине марта, стартует в понедельник в Швейцарии. В стране возобновляются занятия в средних школах, открываются библиотеки, музеи, спортивные площадки, рестораны, магазины одежды и обуви, бутики модных аксессуаров. Но послабления повсеместно будут сопровождаться мероприятиями по снижению риска передачи инфекции. В частности, ресторанам, барам и кафе предписали расставить столики на расстоянии не ближе двух метров друг от друга или изолировать их иным способом. За столиком должно быть не более четырех человек, если только речь не идет о родителях с детьми. Кроме того, больше не будет стоячих мест. Библиотеки открылись без доступа в читальные залы, на спортивных площадках разрешено заниматься только видами спорта с числом участников не более пяти и при соблюдении дистанции в два метра. В Швейцарии в целом зарегистрировано более 30,3 тыс. случаев заражения, умерли свыше 1,8 тыс. человек, выздоровели 26,6 тыс.

Власти Чехии также смягчают действующие из-за коронавируса социальные ограничения. После длительного перерыва откроются магазины с торговой площадью свыше 2,5 тыс. кв. м, парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны, террасы ресторанов и кафе. Возобновят работу музеи, художественные галереи, театры и кинотеатры, где на спектаклях и киносеансах смогут присутствовать до 100 зрителей. Также в республике вновь начнут проводиться концерты и цирковые представления, на которых смогут присутствовать тоже не более 100 человек, включая артистов, на службах в храмах смогут находиться также одновременно до 100 человек, включая священнослужителей, а на стадионах будет разрешено тренироваться не более 100 спортсменам. С 11 мая откроются школы для выпускных классов и профтехучилища, возобновится учебный процесс в вузах. В Чехии также возобновляется международное ж/д и автобусное сообщение, которое было приостановлено 14 марта. При этом поезда и автобусы будут направляться пока только в те страны Евросоюза, где значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация. С 12 марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации, который может быть снят 17 мая. В Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, девятый день подряд медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. В республике с начала марта зафиксировано 8,1 тыс. случаев заражения, умерли 280 инфицированных, выздоровели свыше 4,4 тыс. человек.