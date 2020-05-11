Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 5,1 тыс.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Казахстане зарегистрированы 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с 13 марта в стране заразились 5 126 человек.

10 новых случаев зарегистрировано в Алматы, по 8 – в столице и Мангистауской области, по 3 новых случая выявлено в Атырауской и Западно-Казахстанской областях, 2 – в Северо-Казахстанской области и 1 новый случай в Акмолинской области.

В целом в Алматы за весь период выявлено 1590 случаев заражения, 418 человек выздоровели, 9 скончались. В столице всего зарегистрировано 1074 случая заражения коронавирусом, умерли 3 человека, выздоровели 404.

В Атырауской области общее число случаев достигло 302, 113 человек выздоровели; в ЗКО – 252 заболевших за весь период, выздоровели 96 человек; в Мангистауской области – 128 случаев заражения, 1 летальный случай и 16 выздоровевших. В Акмолинской области всего заболели 110 человек, из них умерли 4, выздоровели 90. В СКО меньше всего случаев заражения за весь период – 36, причем 29 из заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц.

Отметим, что Минздрав прогнозирует 5 300 случаев заражения в стране к концу мая.