Требование к МФО по увеличению капитала отсрочено на полгода

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о переносе на 6 месяцев - с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года - сроков по увеличению капиталов микрофинансовых организаций, сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность и предоставляющие отсрочку платежей заемщикам, пострадавшим в результате введения 16 марта 2020 года чрезвычайного положения, приостановили проведение операций и не имеют возможности своевременно пополнить уставный капитал. В этой связи установление повышенных требований к уставному и собственному капиталам вышеуказанных организаций перенесено на начало следующего года», - пояснили в агентстве.

Напомним, что согласно законодательству, для микрофинансовых организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц до 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в столице, Алматы, Шымкенте или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 30 млн тенге, в иных регионах – 10 млн тенге. Для микрофинансовых организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц после 1 января 2020 года, – 100 млн тенге и 50 млн тенге соответственно. Для кредитных товариществ, зарегистрированных в качестве юридических лиц до 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в столице, Алматы, Шымкента или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 10 млн тенге, в иных регионах – 5 млн тенге. Для кредитных товариществ, зарегистрированных после 1 января 2020 года (независимо от места осуществления деятельности), – минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 50 млн тенге.

Кроме этого, в связи с введением 16 марта чрезвычайного положения и запретом на осуществление деятельности в период карантина, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о переносе сроков подачи документов для прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, до 1 июня в городах республиканского значения и областных центрах и до 15 июня для других населенных пунктах. Ранее срок подачи документов был установлен – не позднее 1 мая для крупных городов и не позднее 1 июня для регионов.

«В соответствии с законом Республики Казахстан от 4 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» с 1 января 2020 года введено регулирование деятельности всех субъектов кредитования, предоставляющих займы гражданам. До 1 июля 2020 года все указанные субъекты, в том числе ломбарды, кредитные товарищества и компании онлайн-кредитования, должны пройти учетную регистрацию в агентстве в качестве организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность», - напомнили в ведомстве.

Также постановлением правления Агентства финнадзора перенесены сроки установления новых требований к уставному и собственному капиталам для ломбардов. Так, для ломбардов, зарегистрированных в качестве юридических лиц до 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в столице, Алматы, Шымкенте или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 10 млн тенге, в иных регионах – 5 млн тенге. Для ломбардов, зарегистрированных в качестве юридических лиц после 1 января 2020 года, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 70 млн тенге и 30 млн тенге соответственно.