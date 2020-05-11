В Казахстане запустят пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе

Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧП, заявил, что текущая ситуация наглядно подтвердила, что продовольственная безопасность – это ключевой элемент безопасности государства в целом. В этой связи он считает необходимым продолжить «оказывать максимальную поддержку аграриям», сообщает Акорда.

«Дополнительно к уже реализуемым форвардным закупкам будут расширены механизмы финансирования путем введения оффтейк-контрактов и реструктуризации задолженности по кредитам «КазАгро», - сказал президент.

По его информации, в Казахстане порядка 1,7 млн личных подсобных хозяйств, «однако их продукция не продается официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия», «государство не получает от них налогов, занятые в таких хозяйствах практически не защищены социально».

«Поручаю правительству совместно с НПП «Атамекен» запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». Затем можно приступить к масштабированию проекта и к середине 2021 года разработать полноценную программу. В ходе реализации данной программы будет применено льготное микрокредитование по ставке 6% годовых по линии «КазАгро» с использованием инструментов гарантирования Фонда «Даму», - сказал Токаев.

Он также считает, что необходимо наладить систему постоянного закупа и сбыта, запустить обучение и повышение агрокомпетенций участников.

2Все это повысит доходы около 2 млн сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий с 53 до 70% и снизит импорт социально значимых продуктов», - уверен глава государства.