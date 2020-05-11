Более 1 млн казахстанцев вышли на работу – Токаев

Более 1 млн человек в Казахстане вернулись на работу, ожидается возобновление работы многих предприятий, однако в городах будут сохраняться ограничительные меры. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев за заключительном заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧП в понедельник.

«На сегодняшний день более 1 млн 100 тыс. человек вышли на работу. Начиная с сегодняшнего дня по стране снова открываются некоторые магазины, салоны красоты, учебные центры и другие объекты. Открываются парки. До этого открылись аэропорты в 6 городах. Теперь к ним присоединятся еще 7 городов», - сообщил Токаев.

Вместе с тем президент отметил, что ряд ограничений будет сохраняться. Так, по его словам, соблюдение социальной дистанции и нахождение в масках в местах массовых скоплений людей должно войти в привычку.

«По областному транспорту ограничения выставляет город. Общественный транспорт работает в половину нагрузки. Пассажиры обязаны носить маски. По улицам можно передвигаться группами не более трех человек. 50% госслужащих продолжат работать удаленно. Руководители предприятий должны сами определить, сколько сотрудников выйдут на работу», - также сообщил он.

Если будет вторая волна эпидемии, то, по словам президента, правительство подготовит конкретный план экстренных мер.

Как отметил Токаев, на сегодняшний день более 4,5 млн человек получают денежную помощь в размере 42 500 тенге, более 1 млн человек – помощь продуктами и бытовыми вещами, около 2 млн человек получили отсрочку по выплате кредита, для более 700 тыс. компаний и предпринимателей была снижена налоговая нагрузка, что позволило им сэкономить около 1 трлн тенге.