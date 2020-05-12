В Алматы, Шымкенте и Жамбылской области выявлены новые случаи COVID-19

Из них 26 случаев – в Алматы, 7 – в Жамбылской области и 6 – в Шымкенте.

Всего в стране подтверждено 5 279 случаев, из них в Алматы – 1622, в столице – 1103, в Атырауской области – 340, в Западно-Казахстанской области – 255, в Шымкенте – 245, в Кызылординской области – 231, в Карагандинской области – 197, в Жамбылской области – 192, в Туркестанской области – 186, в Алматинской области – 183, в Актюбинской области – 176, в Павлодарской области – 154, в Мангистауской области – 130, в Акмолинской области – 110, в Костанайской области – 68, в Восточно-Казахстанской области – 51, в Северо-Казахстанской области – 36.

Из общего числа заболевших уже выздоровели 2 108 человек, скончались 32.