Поступающие на плановую госпитализацию будут проходить профтестирование на COVID-19 – Есмагамбетова

В группы, подлежащие профтестированию на коронавирусную инфекцию, были добавлены не только беременные женщины, но и лица, поступающие на плановую госпитализацию, и лица, имеющие сопутствующие заболевания. Они будут проходить тестирование бесплатно. Об этом на брифинге во вторник сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«Мы буквально вчера пересмотрели группы и добавили всех, кто будет поступать на плановую госпитализацию. Добавили лица, которые находятся на динамическом учете в поликлиниках и имеют сопутствующие заболевания: заболевания дыхательной системы, сердечнососудистые заболевания, заболевания эндокринной системы. Для всех, кто старше 50 лет, потому что это именно та группа риска, у которых заболевание протекает тяжело и с последствиями», - пояснила она.

Есмагамбетова уточнила, что ранее в группу были включены беременные женщины. И все эти группы населения будут проходить тестирование бесплатно.

Главный санврач также сообщила, что в целом количество тестируемых в стране увеличилось, «и мы сразу увидели это в заболеваемости».

«60% случаев с апреля месяца по сегодняшнее число – это приходится на людей, которые выявлены при профтестировании», - сказала она.