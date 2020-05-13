Qazaq Air с 17 мая возобновляет рейсы в Шымкент из столицы и Алматы, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«С 17 мая возобновляется выполнение регулярных рейсов в Шымкент. Доступны перелеты Нур-Султан – Шымкент – Нур-Султан; с 18 мая возобновляется авиасообщение по маршруту Алматы – Шымкент – Алматы, возобновляется утренний рейс Нур-Султан – Алматы – Нур-Султан; с 20 мая открывается новый рейс Нур-Султан – Тараз – Нур-Султан», - говорится в сообщении.

Авиакомпания также дополнительно сообщил по открытию рейсов в городах Атырау, Актау, Уральск, Жезказган.

Здесь также напомнили, что с 11 мая отменено требование об обязательном прохождении ПЦР анализа на COVID-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа, но сохраняются другие требования для перелета – масочный режим, социальное дистанцирование и проверка температуры (бесконтактно) в аэропорту.