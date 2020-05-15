В Алматы из-за сильного дождя затопило дворы в частном секторе и улицы

В Алматы за минувшую ночь выпала четвертая часть месячной нормы осадков, зарегистрирован 21 случай локальных подтоплений и 19 случаев падения деревьев, сообщает ДЧС города.

«После поступившего днем 14 мая штормового предупреждения были приведены в повышенную готовность все аварийно-спасательные службы города. К вечеру на отдельных, часто подтапливаемых участках были заблаговременно стянуты люди и откачивающая техника. На 3 из них заблаговременные меры себя оправдали. Остальные заявки оперативно отрабатывались по мере их поступления», - рассказали в ДЧС.

В частности, подтопления произошли в микрорайонах «Айгерим» и «Акбулак» Алатауского района, в Жетысуском и Наурызбайском районах.

По данным департамента, было предотвращено подтопление 15 частных жилых домов, где вода подтопила дворы, в 4 случаях вода разлилась на дороги, в 2 – подтопила подвалы многоквартирных домов.

«Причины подтоплений из 21 случая: 75% от общего числа – из-за низкой проходимости арычной сети, остальные случаи – вследствие засорения арыков твердо-бытовым мусором», - проинформировали в ДЧС.

Всего было откачано 840 кубометров воды и уложено 260 мешкотар, работа в ликвидации последствий непогоды будет продолжена, отметили в ДЧС.

В 8 случаях деревья упали на припаркованные автомобили, 11 – на проезжую часть. Жертв и пострадавших нет, заторы на дорогах устранены.

Накануне ДЧС распространило штормовое предупреждение, что в Алматы ночью и утром 15 мая ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.