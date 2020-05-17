Общественный транспорт внутри Карагандинской области запустят с 18 мая

В Карагандинской области с 18 мая запустят общественный транспорт между городами, людям разрешат ездить на рыбалку и ходить в бани, кроме того, частично начнут работать торгово-развлекательные центры. Вместе с тем карантин будет ужесточен в городах Темиртау и поселке Ботакара Бухар-Жырауского района.

«На территории области (с 18 мая – V), кроме поселка Ботакара и города Темиртау, начнут работать спортивные объекты, с обеспечением учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек, непродовольственные магазины площадью до двух тысяч квадратных метров, в том числе, расположенные на первых этажах торгово-развлекательных центров, торговых домах с отдельным входом и выходом с улицы, изолированы от других объектов, а также помещений», - сообщил в воскресенье в ходе брифинга главный санитарный врач области Канат Аскаров.

Кроме того, по его словам, начнут работать непродовольственные рынки, размещенные вне зданий, а также будут восстановлены пассажирские перевозки по всей области, за исключением Темиртау и Ботакары.

«Будут возобновлены пассажирские перевозки по направлениям Караганда – Абай, Караганда – Сарань, Караганда – Шахтинск, Караганда – Шахан, Караганда – Топар, Жезказкан – Сатпаев. Соответственно, начнут работать автовокзал города Караганды и автостанции вышеуказанных городов и поселков. Для обслуживания разрешенных видов деятельности необходимо соблюдать ранее указанные требования в области дезинфекционного режима и санитарно-гигиенических норм», - уточнил главный санитарный врач региона.

Вместе с тем принято решение разрешить работу бань и саун области, но «исключительно по условиям одновременного заполнения помещений посетителями не более 50 от проектной мощности объекта». Кроме того, владельцам необходимо обеспечить дистанцию между посетителями не менее двух метров.

В свою очередь заместитель акима Карагандинской области Алишев Абдикадыров добавил, что с 18 мая жителям региона также разрешено выезжать на охоту и рыбалку.

«С 18 мая будут разрешены выезды на охоту и рыбалку, это касается всех населенных пунктов, кроме городов Темиртау и поселка Ботакара. Также хочу отметить, что с 25 мая у нас планируется открытие дежурных групп в детских садах. В настоящее время проводится подготовительная работа с воспитателями, проводится работа по закупу антисептических средств, питания и прочее. Вопрос полного открытия остальных объектов, нами рассматривается. Исходя из эпидимиологической ситуации, будет принято решение о возобновлении их деятельности», - заключил замакима.