Дезинфекция улиц неэффективна и небезопасна, заявили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения в выпущенном ею руководстве заявила, что разбрызгивание дезинфицирующих средств на улицах в качестве меры борьбы с коронавирусом неэффективно и даже может быть опасным для здоровья, пишет «Коммерсантъ» .

«Опрыскивание или окуривание открытых территорий, таких как улицы или рынки, не рекомендуется для уничтожения вируса COVID-19 или других патогенов, поскольку дезинфицирующие средства деактивируются грязью и мусором», - говорится в документе.

Даже если дезинфицирующие средства наносятся на достаточно чистые поверхности, то вряд ли они смогут покрыть их полностью и оставаться на них в течение длительного времени, необходимого для уничтожения патогенов. Поэтому у такой обработки низкая эффективность, тем более что улицы не являются местом скопления инфекции, а вот для здоровья людей это может быть опасно, как и слишком частое распыление дезинфицирующих средств или окуривание такими средствами помещений. И «ни в коем случае нельзя» опрыскивать дезинфицирующими средствами самих людей, подчеркивают в ВОЗ.

«Это может быть физически и психологически вредно и никак не ограничит способность зараженного человека распространять вирус через контакт с другими людьми», - отмечают в организации.

Между тем группа ученых из Гонконга доказала, что ношения масок более чем на 60% снижает риск заражения коронавирусом. Они провели исследования с использованием лабораторных хомяков. В одну из двух соседних клеток ученые поместили хомяков, которым был введен коронавирус, в другую – здоровых хомяков. Движение воздуха организовали так, что его поток шел от клетки с больными животными к здоровым. Если между клетками помещались защитные маски, здоровые хомяки почти не заболевали, если же масок не было, они массово заражались в течение недели.