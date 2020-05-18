В Казахстане за сутки подтверждено 283 новых случая COVID-19

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Казахстане подтверждено еще 283 случая заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста составил 4,6%. Больше всего заболевших выявлено в Атырауской области, Шымкенте и Алматы.

В Атырауской области подтверждено 86 новых случаев заражения, прирост составил 15,9%. В Шымкенте зарегистрировано 60 новых случаев, прирост – 17,3%. В Алматы выявлено 46 новых случаев, прирост – 2,6%.

В столице вирус выявлен еще у 20 человек, прирост – 1,6%. Еще 19 случаев подтверждено в Туркестанской области (9,5%), 18 – в Карагандинской области (7,8%), 13 – в Западно-Казахстанской (4,2%). 8 новых случаев выявлено в Мангистауской области (прирост – 5,2%).

По 3 новых случая выявлено в Павлодарской, Алматинской областях, в регионах прирост составил 1,9% и 1,5% соответственно. По 2 случая подтверждено в Северо-Казахстанской области (прирост 5,6%) и в Жамбылской области (1%). По одному новому случаю выявлено в Костанайской, Акмолинской и Кызылординской областях (прирост 1,3%, 0,8% и 0,4% соответственно).

Всего в стране подтверждено 6 440 случаев коронавируса, из них в Алматы – 1 848, в столице – 1 251, в Атырауской области – 627, в Шымкенте – 404, в ЗКО – 323, в Карагандинской области – 250, в Кызылординской области – 246, в Актюбинской области – 228, в Туркестанской области – 222, в Алматинской области – 209, в Жамбылской области – 205, в Павлодарской области – 165, в Мангистауской области – 161, в Акмолинской области – 126, в Костанайской области – 79, в ВКО – 58, в СКО – 38.