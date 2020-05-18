Почти все новые случаи COVID-19 в Шымкенте выявлены из числа близких контактов заболевших

За сутки в Шымкенте зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб, 58 из них – это из числа близких контактов с ранее заболевшими.

«По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 60 человек: 1 - прибывший из Атырауской области, 58 - из числа близких контактных,

1 – госпитализирован ранее в больницу с симптомами ОРВИ. Все госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщает оперштаб.

Между тем в Туркестанской области из 19 новых случаев коронавируса 9 выявлены в результате скрининга у жителей Тюлькубасского района, у жителя города Арысь, у жительницы Кентау. При обследовании контактных лиц COVID-19 обнаружен у двух жителей Арыси, у семерых жителей Сайрамского района, в том числе у детей 6 лет, 3 лет, 2 лет и 1 года, а также у жителя Байдибекского района.

В Павлодарской области все заболевшие – жители Экибастуза. Это две женщины 54 лет и 40 лет, а также 15-летняя девочка. Все они – близкие контактные лица с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, по результатам скрининга выявлен положительный результат на COVID-19.

В Северо-Казахстанской области коронавирус выявлен у 20-летнего студента. 15 мая он прибыл из Тюмени через СКП Жана-Жол Мамлютского района. По прибытию обследован на COVID-19, изолирован в карантинный стационар. Второй случай – 32-летний водитель фуры, прибыл 16 мая из Омска. Количество контактных лиц устанавливается.

В Костанайской области диагноз COVID-19 подтвержден у 21-летней девушки, которая вернулась из Российской Федерации. Взятые лабораторные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Больная госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы. В ходе эпидемиологического расследовании установлены два близких контактных лица, которые изолированы в карантинный стационар.

В Карагандинской области коронавирус выявлен у трех жителей Караганды и у жителей г.Сарани, п.Актас, в том числе заболела семья из 6 человек, в которой есть дети 14 лет, 8 лет, 4 лет и 1 года. Также среди заболевших дети 5 лет и 9 лет. Кроме этого, вирус выявлен у двух жительниц Темиртау. Все заболевшие - близкие контактные с ранее выявленными зараженными. Они госпитализированы в инфекционный стационар.

В Кызылординской области коронавирус выявлен у 42-летнего инвалида ІІ группы, жителя Кызылорды. С жалобами на состояние здоровья он обратился за медицинской помощью, у него были взяты ПЦР анализы, лабораторные исследования показали положительный результат.

В Алматинской области все заболевшие – жители города Талдыкорган. Были выявлены при проведении ПЦР-анализа. Доставленные сначала в провизорное отделение областной больницы пациенты теперь переведены в Талдыкорганский госпиталь. Установлено, что с ними в контакте было 15 человек. Все они взяты под медицинское наблюдение, проводится эпидемиологическое исследование.