Онлайн-заявку на получение водительских прав усовершенствовали в Казахстане

В Казахстане усовершенствовали услугу по выдаче водительских удостоверений онлайн. Подать заявку можно в связи с истечением срока действия документа, сменой фамилии, имени и отчества, утере или краже, сообщили в пятницу в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии».

«На портале «Электронное правительство» усовершенствована услуга по выдаче водительских удостоверений. Теперь ей можно воспользоваться при истечении срока, смене фамилии, имени и отчества, утере или краже документа. Услугой могут воспользоваться физические лица, ее результатом является уведомление об изготовлении водительского удостоверения», - говорится в сообщении.

Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.kz, выбрать вкладку «Транспорт и коммуникации», затем в разделе «Автомобильный транспорт» выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений». Далее необходимо авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн», заполнить все обязательные поля, загрузить фотографию и образец подписи. После этого нужно провести оплату в размере 1,25 МРП и подписать услугу с помощью ЭЦП.

«При выборе поля «Перемена фамилии, имени и отчества» необходимо загрузить свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества. При истечении срока действия необходимо прикрепить медицинскую справку 083-У. В случае утери или кражи, справка из районного управления полиции», - уточнили в пресс-службе.