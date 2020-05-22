Великобритания вводит двухнедельный карантин для въезжающих в страну

Правительство Великобритании в целях борьбы с распространением нового коронавируса с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции. Об этом заявила в пятницу вечером на брифинге в Лондоне глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател, передает ТАСС.

"Новые правила вступят в силу 8 июня, и все въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней", - сказала министр, добавив, что штраф за нарушение карантина будет составлять 1 тыс. фунтов (около $1,2 тыс. по текущему курсу).

Новый режим не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в Единое иммиграционное пространство, включающее Соединенное Королевство, Ирландию, Нормандские острова, а также остров Мэн.