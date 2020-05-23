В Актобе скончалась пациентка с коронавирусом

В Актобе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщает портал «Мой город» . По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Асета Калиева, у нее было «много сопутствующих заболеваний».

«Женщина была в инфекционном госпитале всего сутки. Внезапно в палате у нее ухудшилась состояние. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но у нее остановилось сердце. Клинические проявления свидетельствуют о грозном осложнении – тромбоэмболии легочной артерии. Это не связано с коронавирусной инфекцией. Больной проводили обследование ПЦР, обнаружили коронавирусную инфекцию, но у нее было много было много сопутствующих заболеваний, она состояла на учете с сердечно-сосудистым заболеванием. Повлиял ли вирус на ухудшение состояния пациентки, решит комиссия», - сообщил он.

Всего в Актюбинской области зарегистрировано 252 случая коронавирусной инфекции. 2 пациента находятся в реанимации, один из них находится на аппарате ИВЛ. За минувшие сутки в регионе выявлено 10 новых случаев заражения.

В Казахстане официально зарегистрировано 35 летальных случаев от коронавируса, но неизвестно точное число умерших пациентов с COVID-19 от других заболеваний - Минздрав уже почти месяц не дает ответа на этот вопрос.