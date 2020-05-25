Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 360 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии число случаев заражения коронавирусом достигло 363,2 тыс., скончались 22,6 тыс. человек.

США в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в страну иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии, пишет РБК. Запрет распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств.

«Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов», - заявил президент США Дональд Трамп.

В Соединенных Штатах число случаев заражения вирусом уже достигло 1,64 млн, умерли порядка 97,7 тыс. человек.

В России, которая находится на третьем месте в мире после США и Бразилии по заболеваемости COVID-19, заразились порядка 344,5 тыс. человек, умерли 3,5 тыс.

В Великобритании 260,9 тыс. случаев заражения и порядка 36,9 тыс. летальных случаев; в Испании заболели 235,7 тыс. человек, скончались 28,7 тыс.; в Италии 229,8 тыс. заразившихся и 32,7 тыс. умерших; во Франции 182,7 тыс. заболевших и 28,3 тыс. умерших; в Германии 180,3 тыс. случаев заражения и порядка 8,3 тыс. летальных случаев; в Турции 156,8 тыс. заболевших и 4,3 тыс. умерших.

Индия обошла Иран по числу зараженных коронавирусом и заняла десятое место – в стране 138,5 тыс. заразившихся и свыше 4 тыс. умерших. В Иране 135,7 тыс. случаев COVID-19 и 7,4 тыс. смертей от него.

Всего в мире заразились коронавирусом свыше 5,4 млн человек, умерли порядка 345 тыс.