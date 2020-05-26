Карагандинская область ослабит карантин, несмотря на продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом

В Карагандинской области ослабят карантин, с 29 мая начнут работать объекты общепита и торговые центры, с 1 июня - дежурные группы в детских садах, сообщил аким области Женис Касымбек. При этом число зараженных коронавирусной инфекцией в области продолжает расти.

«Планируем, что с 29 мая мы дадим возможность работать объектам общепита до 30 посадочных мест, торговым центрам без открытия развлекательных площадок, кинотеатров, отелей и гостиниц, а также дежурные группы в детских садах начнут работу с 1 июня. С учетом снижения уровня заболеваемости в Темиртау в Бухар-Жырауском районе планируется до конца недели отследить текущую эпидемиологическую обстановку в этих населенных пунктах. Начиная с понедельника следующей недели, если изменений резких не будет, они также перейдут на тот режим, который сейчас существует по всей области», - пояснил Касымбек.

Он также отметил, что карантин - единственная эффективная мера профилактики коронавирусной инфекции, и призвал жителей области строго соблюдать меры предосторожности: «Самоизоляция при симптомах простуды и оперативный вызов врача, ношение масок, соблюдение социальной дистанции в очереди, в общественном транспорте, во время прогулок - это не только требования санитарного врача, это еще и новые правила современного этикета, которые нужно соблюдать всем». Касымбек привел в пример случай в Бухар-Жырауском районе, когда житель, уже имевший признаки вирусной инфекции, собрал в своем доме 27 человек, 7 из которых впоследствии заразились коронавирусом.

Аким сообщил, что задача области на ближайший период - подготовить систему здравоохранения к возможной второй волне эпидемии. На это из бюджета было выделено 1,5 млрд тенге: «Для этого принят к реализации региональный план по восстановлению и развитию инфекционной службы, будут модернизированы действующие объекты здравоохранения, реконструированы помещения, приспособленные для организации инфекционных помещений, увеличено количество коек. До ноября мы планируем восстановить 7 объектов, на что выделен почти миллиард тенге».

На 19 мая в Карагандинской области было 263 случая коронавируса, на 26 мая - 662 случая. Таким образом, за неделю в регионе было зарегистрировано 399 новых случаев COVID-19, прирост превышает 150%.