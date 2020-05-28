272 новых случая COVID-19 подтверждено за сутки в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане подтверждено 272 новых случая COVID-19 во всех регионах, темп прироста составил 2,9%, сообщает Минздрав.

В столице выявлено больше всего новых случаев – 56, прирост составил 3,2%. На втором месте по количеству новых заболевших Карагандинская область – 49 (прирост 7%). В Алматы за минувшие сутки выявлено еще 25 случаев заражения (1,1%), в Актюбинской области – 22 (7,8%), в Западно-Казахстанской области – 21 (4,4%), в Кызылординской области – 20 (6,6%).

В Шымкенте коронавирусная инфекция подтверждена еще у 17 человек (прирост составил 2,4%) и в Туркестанской области – у 17 человек (5%), в Атырауской области – у 15 человек (1,6%), в Алматинской области зарегистрировано еще 14 случаев заражения (прирост 4,6%), в Костанайской области – 5 (3,8%), в Жамбылской области – 4 (1,1%), по 2 новых случая выявлено в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях (прирост 1,4% и 4,1% соответственно) и по одному новому случаю – в Павлодарской области (0,5%), Мангистауской области (0,6%), Восточно-Казахстанской области (1,4%).

В Карагандинской области из 49 случаев заражения 32 выявлены в Караганде, 6 – в Темиртау, 5 – в Сарани, 5 в – Шетском районе и 1 – в Жезказгане. Все они выявлены при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга.

В городе Алматы зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 8 заболевших выявлены при прохождении профилактического обследования, 12 – из круга контактных лиц, 1 – прибывший из-за рубежа, но при этом не уточняется, откуда именно, 4 – в ходе тестирования сотрудников предприятий.

В Шымкенте из 17 заболевших 13 – из числа близких контактов, 3 – госпитализированные ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 1 – выявлен в результате проведенного скрининга.

В Алматинской области 9 случаев заражения вирусом зарегистрировано в городе Талдыкорган, 3 случая – в Алакольском районе и по одному – в Ескельдинском и Талгарском районах. При этом 7 пациентов были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, 7 пациентов в том числе дети 1 года, 3 лет, 4 лет и 14 лет, обследованы профилактической целью.

В Костанайской области инфекция выявлена у четверых жителей г.Житикара, которые являются близкими контактными с ранее заболевшими. Также по результатам ПЦР-анализа коронавирусная инфекция подтверждена у 16-летней жительницы города Костанай. Она также из числа близких контактов с зараженным пациентом.

В Северо-Казахстанской области КВИ выявлена у водителя фуры, прибывшего из Омска РФ. Второй случай также завозной – заболевший приехал из Екатеринбурга.

В Восточно-Казахстанской области заболевшая – жительница города Семей, она из числа контактных лиц с ранее заболевшим.

Всего в стране с 13 марта зарегистрировано 9 576 случаев заражения КВИ, из них в Алматы – 2 378, в столице – 1 820, в Атырауской области – 959, в Карагандинской области – 754, в Шымкенте – 730, в Западно-Казахстанской области – 493, в Жамбылской области – 362, в Туркестанской области – 354, в Кызылординской области – 324, в Алматинской области – 319, в Актюбинской области – 304, в Павлодарской области – 192, в Мангистауской области – 177, в Акмолинской области – 149, в Костанайской области – 135, в Восточно-Казахстанской области – 74, в Северо-Казахстанской области – 51.

Выздоровели 4 768 заболевших, из них за последние сутки – 155 человек. Умерли в стране официально от коронавирусной инфекции 37 человек.