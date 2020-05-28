Уголовное дело по факту смерти политактивиста Дулата Агадила прекращено

«Причины и обстоятельства смерти Ағаділ тщательно исследованы комиссией опытных судебно-медицинских экспертов и специалистом – кардиологом высшей категории. В их числе были эксперты, привлеченные по ходатайству близких родственников Ағаділ. Ими установлено, что причиной смерти Ағаділ явился острый инфаркт миокарда, возникший из-за развития выраженного спазма коронарных артерий и артериол, который привел к нарушению свертываемости крови с повышенным тромбообразованием и недостаточному кровоснабжению левого желудочка сердца. Эксперты не обнаружили на теле Ағаділ телесных повреждений. В этой связи 25 мая т.г. уголовное дело по факту смерти Ағаділ прекращено за отсутствием события уголовного правонарушения», - сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Дулат Агадил – политический активист, выступавший с разного рода мирными акциями, в том числе с требованиями освобождения политических заключенных.

Вскоре после смерти Агадила сайт Polisia.kz сообщил, что в следственном изоляторе активист оказался из-за того, что в отношении него «были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания».

Смерть Агадила вызвала акции протеста, продолжавшиеся в Алматы и столице несколько дней. Некоторые из них заканчивались задержаниями. Протестующие требовали объективного расследования смерти Агадила, считая, что его смерть не была случайной.

14 мая сын активиста Жанболат Агадилов на своей странице в Facebook написал пост, в котором описал задержание его отца, после которого он оказался в следственном изоляторе, где позже его нашли мертвым. В частности, Жанболат Агадилов сообщил, что в момент задержания его отец был в хорошем расположении духа и выглядел здоровым.

«Отец требовал, чтобы ему дали одеться, перед тем как уведут. Полицейские толкали его с грубой силой и выкручивали руки, но в конце концов дали ему одеть футболку и джинсы. Перед тем, как отца увели под руки из дома 4 мужчин в гражданской одежде, отец успел взять куртку. В этот момент отец шутил, он был абсолютно здоров, ни на что не жаловался. На улице в эту ночь был сильный мороз и снегопад. Я видел, ориентировочно в 20:30, что его затолкали в гражданскую машину (марка машины LADA ВАЗ 2114, регистрационный номер 538 НКА 03) и увезли в неизвестном направлении. Машины скорой помощи и полицейской машины больше я не видел, только гражданский автомобиль, на котором увезли отца. Никакой информации люди в гражданской форме перед отъездом мне или отцу не сообщили», - писал Жанболат Агадилов.