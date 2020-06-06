Минздрав будет отдельно публиковать данные о пациентах с симптомами коронавируса и бессимптомных носителях

Министерство здравоохранения с субботы изменит подход к публикации статистики о заболевших коронавирусом, разделив пациентов на тех, кто испытывает симптомы COVID-19 и бессимптомных, сообщила пресс-служба ведомства.

«С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители). Данная практика является международной и используется в разных странах. Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих», - говорится в сообщении Минздрава.

«В Казахстане на сегодняшний день при тестировании выявляется порядка 60% ежедневных случаев - это бессимтомные носители инфекции», - указывает ведомство.

При этом в Минздраве обещают продолжить отслеживать всех зараженных инфекцией.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители)», - подчеркнули в ведомстве.

Ни на официальном сайте Казахстана по борьбе с коронавирусом, ни на сайте Национального центра общественного здравоохранения, публикующем подробную статистику о заболевших, все случаи заражения пока не разделены на пациентов с симптомами и без них. В утренней сводке о заболевших накануне Минздрав сообщал о 199 новых случаях коронавируса, при этом было указано, что это «симптомные больные», о выявленных бессимптомных зараженных не сообщалось.

На минувшей неделе в Казахстане ежедневно регистрировали более 400 новых случаев коронавируса, на этой неделе число ежедневных случаев сократилось вдвое.

Всего к этому моменту в стране официально подтверждены 12 511 случаев коронавируса, 6 903 человека выздоровели, 52 человека скончались от коронавируса, еще 37 пациентов с коронавирусом умерли от других болезней.