В Казахстане за сутки подтверждено еще 199 случаев коронавируса

В Казахстане за минувшие сутки подтверждено еще 199 случаев коронавируса, прирост составил 1,6% - это самый низкий показатель с середины мая.

При этом в сообщении межведомственной комиссии указывается, что это случаи «симптомных пациентов». С какого момента Минздрав перестал учитывать в статистике бессимптомных пациентов, которых, по данным ведомства, было большинство среди заражённых, не уточняется. Минздрав не был немедленно доступен для комментариев.

Как сообщил оперштаб, в столице зарегистрировано 37 новых случаев коронавируса (прирост составил 1,6%), в Карагандинской области - 33 случая (3,1%), в Алматы – 31 (1,1%), в Актюбинской области – 15 (4,0%), в Павлодарской области – 13 (5,7%), в Атырауской области – 11 (0,9%), в Восточно-Казахстанской области - 9 (5,4%), в Алматинской и Жамбылской областях – по 9 (по 2,2%), в Западно-Казахстанской области – 8 (1,0%), в Шымкенте – 8 (0,9%), в Мангистауской области – 4 (1,3%), в Кызылординской области – 4 (0,9 %), в Костанайской области – 3 (1,5%), в Туркестанской области – 3 (0,8%), в Акмолинской области – 2 (1,2%).

Таким образом, Северо-Казахстанская область – единственный регион страны, где накануне не было выявлено новых зараженных COVID-19.

Из больниц в пятницу было выписано 297 человек, четвертый день подряд число выздоровевших превышало число новых заболевших.

В целом с начала эпидемии число случаев коронавируса в Казахстане выросло до 12 511, скончались от его последствий 52 человека, выздоровели 6 903 человека.