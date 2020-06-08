Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся COVID-19 за весь период превысило 7 млн, умерли от последствий коронавируса 402,7 тыс. человек.

В США общее число инфицированных достигло 1,94 млн, из них скончались 110,5 тыс.; в Бразилии зарегистрировано 691,7 тыс. заболевших и 36,4 тыс. умерших – страна находится по числу летальных исходов от коронавируса на третьем месте. На втором месте по этому показателю остается Великобритания – 40,6 тыс. умерших, а общее число заболевших составляет 287,6 тыс. человек. В России за весь период заболели свыше 467 тыс. человек, умерли 5,8 тыс. заболевших.

В Индии, которая занимает пятое место в мире по заболеваемости, заразились уже порядка 257,5 тыс. человек, умерли 7,2 тыс. В Испании зарегистрировано 241,5 тыс. случаев заражения, в Италии – почти 235 тыс. Скончались в этих странах 27,1 тыс. человек и 33,9 тыс. человек соответственно. Отметим, что в Испании на протяжении полутора недель не регистрируются новые летальные случаи от коронавируса.

На восьмом месте в мире по числу заболевших находится Перу – 196,5 тыс. инфицированных, умерли от коронавируса в стране почти 5,5 тыс. человек. Франция и Германия теперь замыкают десятку стран с наибольшим количеством случаев заражения – 191,1 тыс. и 185,7 тыс. соответственно. Во Франции от коронавируса скончались свыше 29,1 тыс. человек, в Германии – порядка 8,7 тыс. Германия занимает также десятое место в мире по смертности от COVID-19.

В Иране – порядка 171,8 тыс. зараженных и около 8,3 тыс. умерших; в Турции – 170,1 тыс. заболевших, из них скончались почти 4,7 тыс. человек.

На седьмом месте в мире по смертности от коронавируса стоит Мексика – здесь умерли 13,7 тыс. человек, а всего заразились 117,1 тыс. В Бельгии, которая находится на девятом месте по числу умерших, скончались почти 9,6 тыс. человек, а всего заболели в стране свыше 59,2 тыс.