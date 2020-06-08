Пациенты в столице и Павлодарской области умерли от коронавируса

Еще два пациента в Казахстане скончались от последствий коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

По ее данным, 63-летняя женщина умерла в Павлодарской области, 54-летний мужчина - в столице. Другой информации о пациентах в сообщении не приводится.

В столице это 10-й случай смерти пациента, зараженного COVID-19, когда вирус был назван причиной смерти, в Павлодарской область - 7-й.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 58 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.