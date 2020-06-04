В Казахстане 37 зараженных коронавирусом умерли от других болезней – Минздрав

«Мы знаем, что помимо 48 умерших у нас есть также 37 человек, которые умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание – это заражение коронавирусной инфекцией», - заявил Биртанов на брифинге в четверг.

Министр объяснил, что регистрация всех случаев, в том числе летальных, ведется по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. И в тех случаях, когда инфекция вызвала смерть, тяжелые нарушения дыхательной системы, пневмонию и стала непосредственной причиной смерти, либо в тех случаях, когда имелись хронические сопутствующие заболевания, и они также обусловили тяжелое течение вирусной инфекции, в этих случаях, комиссия решает, что больной умер именно от COVID-19.

«Если человек, например, скончался от инфаркта миокарда, острого или от острой травмы, но при этом был заражен, в этих случаях основной диагноз остается основным диагнозом», - объяснил глава Минздрава.

В целом, по его информации, летальность в Казахстане на сегодня составляет 0,4% от общего числа зараженных.

Напомним, что после каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. При этом Минздрав почти месяц не сообщал обобщенных данных о том, сколько инфицированных коронавирусом пациентов умерло от других болезней. Было известно, как минимум, о 26 таких смертях - 22 в Алматы, по одному - в Аркалыке, Актобе, Павлодаре и столице.