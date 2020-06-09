$1,1 млрд продал Нацбанк на внутреннем рынке в мае

Национальный банк в мае текущего года продал $1,1 млрд из Национального фонда для выделения гарантированного трансферта, сообщил во вторник в ходе заседания правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев. Это по его словам, оказало дополнительную поддержку национальной валюте.

«В мае текущего года внутренний валютный рынок развивался под положительным влиянием внешних и внутренних факторов. Рост цены на нефть благоприятно отразился на валютах стран – торговых партнеров Казахстана. Российский рубль за май укрепился на 5,7% до 70,14 рублей за доллар США, евро - на 1,3% до 1,11 доллара США за евро. Дополнительную поддержку национальной валюте оказали запланированные продажи валюты из Национального фонда с целью выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет», - сказал Досаев.

По его словам, для выделения гарантированного трансферта в мае 2020 года «из Национального фонда было продано валюты на сумму 1,1 млрд. долларов США». «Поступления иностранной валюты в размере 384 млн. долларов США и инвестиционный доход в размере 670 млн. долларов США, полученный в результате частичного восстановления рынка акций в мае текущего года, компенсировали продажи из Национального фонда», - заверил он.

Председатель Нацбанка также сообщил, что в прошлом месяце продолжали действовать принятые меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора. «Объем продаж в мае субъектами квазигосударственного сектора составил 156 млн. долларов США за месяц», - заключил Досаев.