Нацбанк не проводил валютные интервенции на бирже, продал $800 млн из Нацфонда
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В июне тенге подешевел на 1,7%
Фото Жанары Каримовой

В июне курс тенге снизился на 1,7%, а общий объем торгов на валютной бирже составил $4,7 млрд, сообщил Нацбанк во вторник.

В прошлом месяце продажи валюты из Национального фонда составили $800 млн для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Нацфонда составила 17% от общего объема торгов на бирже. В июле из Нацфонда может быть продано от 600 до 700 млн долларов.

Нацбанк сообщил, что не проводил в июне валютные интервенции на бирже. При этом Нацбанк купил $188 млн для Единого национального пенсионного фонда, где доля валютных активов поддерживается на уровне 40%.

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