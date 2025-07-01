В июне тенге подешевел на 1,7%

Нацбанк не проводил валютные интервенции на бирже, продал $800 млн из Нацфонда
В июне курс тенге снизился на 1,7%, а общий объем торгов на валютной бирже составил $4,7 млрд, сообщил Нацбанк во вторник.
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