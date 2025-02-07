Для функционирования гарантийного фонда для бизнеса используют средства ЕНПФ

Некоторым обозревателям и общественным деятелям «не стоить бить в колокола» и говорить о том, что правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда. Именно для этого он и создавался, заявил в пятницу в ходе встречи с представителями бизнеса президент Касым-Жомарт Токаев. Также он сообщил, что для функционирования гарантийного фонда будут использованы деньги из ЕНПФ.

«Правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. Финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи. Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы “длинные” деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора», - сказал Токаев.

Отметим, что фонд будет заниматься предоставлением государственных гарантий для бизнеса, работающего в приоритетных отраслях экономики.

Кроме того, президент заявил, что Национальный фонд и создавался для того, чтобы из него брали деньги на задачи государственной важности.

«Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда. Это происходит в силу сложившихся обстоятельств. Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали фонд? Другое дело, что средства фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности», - подчеркнул глава государства.

Поэтому, по его словам, банки должны активнее вкладывать в развитие экономики и идти навстречу бизнесу.

Вместе с тем, продолжил президент, несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В 2024 году этот показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило 1,5 млн человек.

«Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения», - отметил Токаев.

В этой связи, считает он, банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. И особое внимание уделить кредитам, которые оформлены на граждан через мошеннические схемы.