Токаев подписал новый Бюджетный кодекс

Новый кодекс повышает самостоятельность и ответственность госорганов. «Сокращены сроки и этапы бюджетного процесса, внедрены элементы блочного бюджета со значительным расширением полномочий и ответственности администраторов бюджетных программ», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Госорганам предоставлено право самостоятельно перераспределять средства в объеме 15% от объема расходов бюджетной программы. Неиспользованные в текущем году бюджетные средства могут быть доиспользованы госорганами с января следующего года, что обеспечит непрерывное финансирование расходов.

Кроме того, кодекс расширяет возможности парламента контролировать госфинансы. В частности, парламент будет рассматривать лимиты предоставления госгарантий, поручительств государства, лимиты правительственного долга и долга местных исполнительных органов, лимиты внешнего долга субъектов квазигоссектора.

Кодекс также закрепляет условия использования Национального фонда с акцентом на его сберегательную функцию.

«Использование Национального фонда будет ограничено целевыми ориентирами, утверждаемыми президентом. Введен запрет на размещение средств фонда во внутренние финансовые инструменты, что исключает их внебюджетное использование. Целевой трансферт из Национального фонда может быть использован только на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения, введены соответствующие критерии», - отмечается в сообщении Акорды.