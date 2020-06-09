МВД инициирует ужесточение наказания за жестокое обращение с животными – Тургумбаев

МВД анализирует участившиеся случаи жестокого обращения с животными и, возможно, внесет предложение об ужесточении уголовного наказания за эти преступления, сообщил на брифинге в СЦК во вторник министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Министр отметил, что в последнее время в СМИ появилось много сюжетов жестокого обращения с животными.

«На каждый факт мы реагируем, практически все они раскрыты, все факты выявлены», - сообщил он.

«Есть у нас статья в Уголовном кодексе – это статья 316 УК, которая предусматривает уголовную ответственность. Но дело в том, что санкции этой статьи очень маленькие, например, по части первой этой статьи – это штраф в размере 120 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест до 30 суток. По части второй, когда предусмотрена группа лиц, санкция чуть выше, но она не превышает 50 суток ареста. Здесь все-таки мы анализируем и, возможно, выйдем с предложением об ужесточении санкции по этим статьям», - сказал Тургумбаев.