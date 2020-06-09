Еще три пациента скончались от коронавируса в Казахстане

В Казахстане еще три человека умерли от последствий коронавируса, сообщила поздно вечером во вторник пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в Павлодарской области умер 58-летний пациент, в Туркестанской области - пациенты в возрасте 58 и 72 лет. Ведомство не приводит другой информации о пациентах.

В Павлодарской области число умерших от коронавируса достигло восьми, при этом большинство из них скончались в последние дни. В Туркестанской области количество летальных случаев выросло до трех.

Всего в Казахстане от коронавируса умер 61 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.