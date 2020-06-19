Сдавать тест на COVID-19 только по показаниям просит казахстанцев Минздрав

Сдавать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию необходимо только по показаниям. И принимать решение о тестировании должен врач либо эпидемиолог, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. министра здравоохранения Лязат Актаева.

«Нецелесообразно тестироваться лицам, у которых отсутствуют показания для тестирования. То есть нет ни клинических, ни эпидемиологических показаний для тестирования. Отрицательный результат ПЦР – это факт, подтверждающий отсутствие заражения только на момент обследования. Но так как мы продолжаем работать, продолжаем контактировать и, соответственно, будет риск инфицирования», - сказала Актаева, отметив, что в этой связи требование работодателей открытых коллективов по обязательному тестированию сотрудников не является обоснованным.

И.о. министра подчеркнула, что проводить тестирование нужно «строго по показаниям».

«Назначает тестирование врач или эпидемиолог при наличии клинических и эпидемиологических показаний. Я ранее озвучила, что из числа выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией 24% составляют те, кто имеет клинические проявления. И важно, чтобы они были обследованы в приоритетном порядке. Потому что своевременное выявление является залогом адекватного лечения», - добавила она.

По ее словам, обследования при отсутствии показаний «вызывает перепотребление», создает нагрузку на лабораторию и, соответственно, «задерживается получение результатов для тех, кому проведение тестирования необходимо делать срочно».

В целом, по информации Актаевой, с 13 марта по 18 июня в Казахстане проведено 1 млн 271 тыс. 471 тест. В настоящее время мощность лабораторий достигла 28 тыс. тестов в сутки за счет их увеличения до 56-ти.

«Лаборатории обеспечены достаточным числом тест-систем. Остаток тест-систем на сегодня составляет более 501 тыс., из них в государственных лабораториях – более 300 тыс. тестов, что соответствует 18-дневному запасу. Дополнительно планируется увеличить мощность лаборатории до 35 тыс. в сутки. Для этого предусмотрен закуп соответствующего оборудования в рамках правительственного резерва и будут приобретены 1 млн 200 тыс. тест-систем с расходными материалами», - пообещала и.о. министра, отметив, что в целом Казахстан проводит 7 тыс. тестов на 100 тыс. населения и занимает 34 место в мире по данному показателю.

Отметим, что ранее главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова говорила, что бессимптомные носители вируса не представляют большой эпидемиологической опасности для населения. Однако позже и главный инфекционист страны, и главный инфекционист города Алматы говорили обратное. Примером может служить алматинская фабрика «Рахат», где из полутора тысяч сотрудников коронавирус был выявлен почти у трети, причем свыше 400 инфицированных – бессимптомные носители.

Что касается тестирования, то постановлением Есмагамбетовой, проходить ПЦР-исследование должны будут граждане, прилетевшие из Турции. Либо по прилету предоставить справку об отрицательном результате. Также многие предприятия требуют предоставлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, в частности, на Тенгизе рабочие, прежде чем заступить на вахту, должны пройти изоляцию в 5 дней и сдать тест.

Между тем в Алматы «скорая» отказывается делать тесты даже при очевидных симптомах КВИ, а открытое ПЦР-тестирование недоступно: лаборатория «Олипм» сообщила, что с 19 по 22 июня тестировать никого не будут «по техническим причинам».

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин накануне сообщал, что в городе уже занято 95% мест в инфекционных стационарах, с 3 июня, по его словам, вдвое выросло число заболевших. А ранее глава столичного управления общественного здоровья заявляла, что в столице 90% инфекционных и провизорных стационаров в столице заняты больными коронавирусной инфекцией и больными с пневмонией, а количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, выросло в четыре раза.