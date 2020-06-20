Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 8,63 млн, скончались 459,4 тыс. человек.

В США общее число заболевших превышает 2,2 млн, в Бразилии превысило 1 млн, в России достигло порядка 568,3 тыс., в Индии – 380,5 тыс.

В Великобритании с начала эпидемии заболели порядка 303,3 тыс., в Испании – более 245,5 тыс., в Италии – свыше 238 тыс., во Франции – более 196 тыс., в Германии – 190,3 тыс., в Турции – более 245,2 тыс.

В Перу заболели порядка 244,4 тыс., в Чили – почти 231,4 тыс., в Иране – свыше 200,2 тыс.

На первом месте по смертности в мире по-прежнему США – здесь умерли уже более 119, тыс. человек. В Бразилии скончались 48,9 тыс., в России – 7,8 тыс., в Индии – свыше 12,5 тыс.

В Великобритании – 42,5 тыс. умерших, в Испании – 28,3 тыс., в Италии – 34,5 тыс., во Франции – 29,6 тыс., в Германии – более 8,8 тыс., в Турции – 4,9 тыс.

В Перу насчитывается более 7,4 тыс. летальных исходов, в Чили – более 4,6 тыс., в Иране умерли порядка 9,4 тыс.

В Мексике, которая занимает седьмое место по числу летальных исходов, скончались порядка 20,4 тыс. заболевших, в Бельгии – (9-е место в мире) – около 9,7 тыс. умерших. Заболели в этих странах более 170,4 тыс. человек и свыше 60,4 тыс. соответственно.