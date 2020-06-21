Еще более тысячи зараженных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией, у которых проявились симптомы болезни, и 616 бессимптомных носителей. В целом за сутки выявлено 1 062 инфицированных, сообщает Минздрав. Это больше, чем сутками ранее, когда было зарегистрировано 1 048 заболевших.

В Алматы зарегистрировано 127 новых случаев (66 симптомных заболевших и 61 бессимптомный носитель), в Шымкенте – 123 случая (32 с симптомами болезни и 91 бессимптомный носитель), в Карагандинской области – 111 случаев (у 61 заболевшего симптомы проявились, у 50 человек бессимптомная форма, в Атырауской области – 93 случая (16 симптомных и 77 бессимптомных больных), в столице – 91 случай (53 симптомных и 38 бессимптомных), в Жамбылской области – 71 случай (19 пациентов с симптомами и 52 бессимптомных носителя), в Западно-Казахстанской области – 67 случаев (у 30 больных симптомы проявились и 37 бессимптомных), в Акмолинской области – 65 случаев (22 симптомных больных и 43 бессимптомных), в Туркестанской области – 61 случай (23 больных с симптомами болезни и 38 бессимптомных), в Восточно-Казахстанской области – 49 случаев (28 симптомных и 21 бессимптомный), в Северо-Казахстанской области – 44 случая (26 больных, у которых проявились симптомы и 18 бессимптомных носителей), в Павлодарской области – 39 случаев (20 симптомных и 19 бессимптомных больных), в Костанайской области – 36 случаев (14 с симптомами и 22 бессимптомых заболевших), в Актюбинской области – 31 случай (20 больных с смптомами и 11 бессимптомных носителей), в Кызылординской области – 30 случаев (у 8 проявились симптомы болезни и 22 бессимптомных), в Алматинской области – 22 случая (8 симптомных и 14 бессимптомных). В Мангистауской области выявлено 2 бессимптомных носителя, пациентов с симптомами в регионе вчера не было.

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлен 8 845 бессимптомных пациентов.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 26 070 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 17 225 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти 5 пациентов от коронавируса, 260 человек выписаны из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 10 671, а летальных случаев – 118.