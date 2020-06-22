США поставят в Казахстан реагенты для проведения тестов на COVID-19 и оборудование

Соединенные Штаты Америки при содействии USAID в Казахстане объявили о поставке в республику необходимого лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения тестов на коронавирус, сообщается на сайте посольства и консульства США в Казахстане.

Указывается, что американское правительство уже поставило материалы на сумму $300 тыс. для поддержки экстренного реагирования на COVID-19 в рамках проекта USAID «Устойчивость местной системы здравоохранения».

«Доступ к точному и быстрому тестированию COVID-19 имеет решающее значение для прекращения распространения вируса. Мы тесно сотрудничаем с правительством Казахстана для защиты благосостояния и жизни каждого человека в Казахстане», - отметил посол США в Казахстане Уильям Мозер,

Главным среди материалов, поставляемых министерству здравоохранения Казахстана, являются лабораторные реагенты для проведения тестов (ПЦР) для выявления SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.

«В партнерстве с правительством Казахстана USAID определил приоритетные области оказания поддержки и продолжит поставку необходимых лабораторных материалов в рамках своего проекта «Устойчивость местной системы здравоохранения». Ожидается, что дополнительные лабораторные материалы на сумму более $2 млн поступят в течение июля — сентября 2020 года», - указывается в сообщении.

В целом правительство США предоставило более $5,7 млн для оказания помощи ответным действиям на COVID-19 в Казахстане. Эта помощь направлена ​​на содействие неотложным мерам по профилактике, выявлению и реагированию на эпидемию, в то же время опираясь на существующие стратегии устойчивости системы здравоохранения.