В США узаконили криптовалюту

Конгресс США принял на этой неделе криптозаконы, призванные закрепить технологическое лидерство Америки в ведущей для нее финансовой отрасли, укрепить роль доллара в мире и смягчить долговой кризис США, сообщает Русская служба ВВС .

Белый дом назвал законодательство о криптовалютах «историческим актом, который позволит Соединенным Штатам возглавить мировую революцию в сфере цифровых валют, укрепит национальную безопасность и статус доллара США как резервной валюты».

Главный из принятых Конгрессом актов впервые определяет законодательные рамки для стейблкоинов – криптовалют, жестко привязанных 1:1 к надежному активу вроде доллара, золота или гособлигаций США. В мире выпущено стейблкоинов всего примерно на $300 млрд, тогда как общий объем криптоактивов уже превысил $4 трлн.

Несмотря на то что стейблкоины существуют в обращении уже 10 лет, до сих пор они имели узко специальную функцию прокладки между традиционными деньгами и криптой. Их покупают за наличные доллары, чтобы на них уже потом купить на криптобиржах биткоин, другие монеты или мемкоины, у которых нет никакой реальной базовой стоимости. Теперь же они могут бросить вызов традиционным деньгам и платежным системам, поскольку закон, принятый конгрессом, открывает крупным банкам и интернет-гигантам вроде Facebook, Amazon и Google путь к выпуску собственных цифровых долларов и их массовому использованию для моментальных денежных переводов и оплаты как внутри США, так и по всему миру.

Единственным, кому запретили выпускать цифровую валюту, оказался центробанк США.

Также конгресс отдельным законом запретил государственную криптовалюту и закрепил частный характер цифровых денег.