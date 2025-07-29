Трамп сократил срок ультиматума России о перемирии с Украиной до 12 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах и сокращает срок своего ультиматума России о перемирии в Украине до 10-12 дней вместо заявленных ранее 50 дней, сообщает Русская служба ВВС .

Трамп снова сказал о том, что он «очень разочарован в президенте Владимире Путине». Отвечая на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании в Шотландии о том, может ли личная встреча с Путиным помочь достижению перемирия в Украине, Трамп заявил, «больше не заинтересован в разговорах», так как уже много раз разговаривал с Путиным, но Россия продолжает атаковать Украину.

Президент США напомнил, что был «очень щедр» по отношению к Путину, предоставив ему 50 дней на урегулирование конфликта в Украине, но сейчас он намерен сократить срок ультиматума до «10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

Трамп и Путин в последний раз говорили по телефону в начале июля. Тогда президент США остался недоволен разговором, высказав сомнения в том, что российский президерт действительно стремится к скорому установлению мира.

В середине июля Трамп дал России 50 дней на достижение мира с Украиной, пригрозив в противном случае ввести пошлины в размере 100% в отношении торговых партнеров России.