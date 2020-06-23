Институт апелляции для бизнеса внедрят в Казахстане

Правительство Казахстана разработает новую редакцию стратегического плана развития до 2025 года, в котором определит «новую повестку» развития предпринимательства. В этой связи, для МСБ вновь сделают ряд послаблений, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В среднесрочной перспективе будет разработана «новая повестка» развития предпринимательской деятельности. Дальнейший курс развития малого и среднего бизнеса будет предусмотрен в новом стратегическом плане Казахстана до 2025 года», - проинформировал глава Миннацэкономики, отметив, что в его рамках будет внедрен институт апелляции.

В частности, предлагается внедрить механизм отмены либо приостановления актов центральных и местных исполнительных органов в апелляционном порядке по жалобе предпринимателей и бизнес-ассоциаций. То есть решения, «мешающие бизнесу, могут быть быстро отменены и исправлены».

Кроме того, будут дополнительно снижены нагрузки от контроля и надзора.

«Это переход на «диагностику предприятий» от плановых проверок. Такая диагностика бизнеса будет проводиться без привлечения к ответственности и позволит снизить число плановых проверок», - уточнил Даленов.

Для упрощения входа на рынок будет проведена работа по максимальному сокращению лицензий и разрешений. В рамках цифровизации услуг предлагается обеспечить полный охват всех услуг для бизнеса в электронной форме. Будет продолжена работа по совершенствованию финансовых мер государственной поддержки и усилено точечное взаимодействие с «проводниками» мнения МСБ.

«Реализация новых среднесрочных мер обеспечит качественное и устойчивое развитие предпринимательства…. Все это позволит обеспечить достижение стратегической задачи – увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике до 35% к 2025 году», -заключил Даленов.