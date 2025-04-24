Жительницу Астаны осудили на семь лет за пропаганду терроризма

Она планировала участвовать в террористической группе в Сирии
Жительница Астаны через мессенджер Telegram распространяла материалы и идеологию, поддерживающие терроризм, а также планировала уехать в Сирию для участия в террористической группе. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
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