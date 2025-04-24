Она планировала участвовать в террористической группе в Сирии
Жительницу Астаны осудили на семь лет за пропаганду терроризма
фото Жанары Каримовой

Жительница Астаны через мессенджер Telegram распространяла материалы и идеологию, поддерживающие терроризм, а также планировала уехать в Сирию для участия в террористической группе. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщина была задержана в аэропорту Алматы при попытке вылететь в Сирию через Турцию. В ходе главного судебного разбирательства установлено, что она в групповом чате Telegram поддерживала вооруженные конфликты по религиозным мотивам, а также обсуждала выезд в Сирию для выдачи своих двух несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований.

В прокуратуре напомнили, что создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности влечет лишение свободы до 17 лет с конфискацией имущества, а пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма – лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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