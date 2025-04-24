В мае также начнет прокладывать сети водоснабжения в микрорайоне Теректы
В мае начнется строительство новых дорог в двух микрорайонах Алатауского района Алматы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АКИМАТА АЛМАТЫ

В мае начинается строительство 50,6 км новых дорог в микрорайонах Боралдай и Рахат-Мадениет Алатауского района Алматы, на эти цели выделено 4,5 млрд тенге, сообщил акима города Ерболат Досаев на встрече с жителями района.

Также в мае начнется реализация большого проекта в микрорайоне Теректы.

«В рамках выделенных в текущем году 4 млрд тенге из общей стоимости 10,9 млрд тенге планируется строительство 90 км сетей водоснабжения и водоотведения. Реализация проекта охватит более 9 тысяч жителей, завершение работ намечено до конца 2026 года», - сказал Досаев.

Кроме того, по словам акима, в микрорайонах Боралдай, Рахат-Мадениет, а также в Акбулак, Шапагат и Болашак в декабре 2025 года завершится строительство 270 км сетей водоснабжения и водоотведения для 23 тысяч жителей, а также одной канализационно-насосной станции в микрорайоне Айгерим. Общая сумма проектов составляет 15,5 млрд тенге.

«Для обеспечения качественными инженерными коммуникациями 7-ми микрорайонов в августе, после выхода заключения госэкспертизы, приступим к строительству 60 км сетей водоснабжения и водоотведения на сумму 6,6 млрд тенге. Работы по сетям будут завершены до конца ноября 2026 года», - сказал Досаев.

По его словам, в ноябре также планируется завершить строительство еще пяти КНС в микрорайонах Ожет и Самгау на сумму 2,1 млрд тенге. А в следующем году в конце ноября обещают завершить строительство «Западного канализационного коллектора» общей протяженностью 34,9 км на сумму 37,2 млрд тенге. В проекте также предусмотрено строительство КНС в микрорайоне Алгабас.

Аким напомнил, что в феврале было завершено строительство 18 КНС в микрорайонах Шанырак-1, Шанырак-2 и Карасу. Полное подключение всех объектов к системе запланировано на сентябрь этого года.

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